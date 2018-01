Während der Kapitalmarkt gebannt auf die USA schaue und die Wirkungen von Trumps Steuerreform feiere, werde der heimische Aufschwung oft noch unterschätzt. Zwar sei es richtig, dass die US-Wirtschaft einen neuen fiskalpolitischen Schub bekomme. Obwohl der amerikanische Aufschwung bereits mehr als neun Jahre andauere, sei noch kein Ende in Sicht. Aber in reifen Konjunkturphasen sei die Beschleunigung nun mal begrenzt. Und Ökonomen wissen: Kein Zyklus hält ewig, so die Experten von Union Investment.



In der Eurozone stehe der Aufschwung hingegen noch am Anfang. Die Erholung gewinne deutlich an Stärke und Breite. Binnen- und Außenwirtschaft würden gleichermaßen das Wachstum treiben, sowohl die Peripherie als auch Kerneuropa würden zulegen. Besser habe das Konjunkturbild schon lange nicht mehr ausgesehen. Die Eurozone sei das Comeback-Kid der Stunde.



Das zeige sich auch an der Börse, vor allem am Devisenmarkt. Der Euro habe eine beeindruckende Aufwärtsrally hinter sich, die noch nicht zu Ende sei. Gute Fundamentaldaten, politische Stabilität und die Aussicht auf einen baldigen Ausstieg der Europäischen Zentralbank (EZB) aus dem Anleiheankaufprogramm würden die Gemeinschaftswährung befeuern. Die Erwartung der Experten: Bis Mitte 2018 bereite die EZB die Öffentlichkeit kommunikativ auf den Ausstieg vor. Ab September werde dann sukzessive das Ende eingeläutet. Der US-Dollar hingegen leide unter strukturellen Belastungen, die auch noch weit in das laufende Jahr wirken sollten: Die Wachstums- und Zinsdifferenz zu anderen Regionen schrumpfe, während das Zwillingsdefizit steige. Die Experten von Union Investment haben daher ihre Prognose auf 1,30 US-Dollar pro Euro bis zum Jahresende angehoben.



Die Währungsentwicklung habe starke Auswirkungen auf die Attraktivität von Anlageklassen. Das gelte beispielsweise für Aktien. Zwar eile die Wall Street von Rekord zu Rekord. Doch für einen Euro-Investor würden die Kursanstiege durch den Dollarabverkauf teilweise aufgezehrt. Deshalb würden sich verstärkt Investitionen in heimischen Gefilden empfehlen, schließlich sei der starke Euro auch ein Zeichen wirtschaftlicher Prosperität. Für die Experten zähle die Eurozone ganz klar zu den Anlagefavoriten 2018! (30.01.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europe first! Die Konjunktur auf dem "alten Kontinent" ist so kräftig wie lange nicht, so Christian Kopf, Leiter Rentenfondsmanagement bei Union Investment.Wie Eurostat in seiner vorläufigen Schnellschätzung berichtet habe, sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2017 um 2,5 Prozent geklettert. Das sei der höchste Wert seit Ausbruch der Finanzkrise. Und es werde so weitergehen: 2018 sollte das BIP-Wachstum nach der Prognose von Union Investment 2,4 Prozent erreichen. In wirtschaftlicher und anlagepolitischer Hinsicht steche die Eurozone derzeit viele Regionen aus.