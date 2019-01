Wien (www.aktiencheck.de) - In den kommenden Tagen stehen in der Eurozone sowohl "harte" Konjunkturdaten als auch Sentimentumfragen auf dem Programm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Auf besonderes Interesse stoßen sollten dabei einerseits die Zahlen zur Industrieproduktion im November, werde damit doch das konjunkturelle Bild für das Schlussquartal etwas klarer. Nach teils spürbaren Zuwächsen im Oktober erwarten die Analysten der RBI für die spanische und französische Industrieproduktion niedrigere Zuwachsraten im Vormonatsvergleich, während die Produktion in Italien nach einer de facto Stagnation im Oktober im Folgemonat leicht rückläufig gewesen sein dürfte. In Deutschland sollte die Industrieproduktion in Summe ein in etwa unverändertes Niveau verglichen mit dem Vormonat aufweisen. Vorliegende Daten zur Automobilproduktion würden darauf hindeuten, dass die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe im November stagniert habe. Für die Versorgungsunternehmen deute sich dagegen erneut ein Minus an, während es im Baugewerbe zu einer geringen Produktionsausweitung gekommen sein dürfte.



Die Sentimentumfragen der EU-Kommission wiederum würden Aufschluss über die zukünftige konjunkturelle Entwicklung geben. Das Wirtschaftsvertrauen für die gesamte Eurozone sei im Gegensatz zum PMI bisher nur vergleichsweise moderat zurückgegangen und überzeichne die tatsächliche Konjunktur. Dies wäre selbst nach der erwarteten Eintrübung im Dezember weiterhin der Fall, die wie im Großteil des Jahres 2017 Rückgängen des Industrie- sowie des Konsumentenvertrauens geschuldet sein dürfte. Mit dem Sentix Investorenvertrauen werde schließlich der erste Stimmungsindikator für den Monat Januar veröffentlicht. Der von den Analysten der RBI erwartete Rückgang des Gesamtindex spiegelt dabei maßgeblich die Aktienmarktentwicklung der zurückliegenden Wochen wider. (Ausgabe vom 04.01.2019) (07.01.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu



mehr >