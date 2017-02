Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone trotzt bislang allen negativen Einflüssen, so die Analysten der Nord LB.



Der Economic Sentiment Indikator sei auf 108,0 Punkte geklettert und notiere auf dem höchsten Stand seit Anfang 2011. Vor allem die Dienstleister und die Industrie würden optimistisch in die Zukunft blicken. Verbraucher und Einzelhandel seien aktuell etwas verhaltener gestimmt. Hauptursache dürfte das gestiegene Preisniveau sein. Die höhere Inflation werde im März zwar Korrekturen der EZB-Prognose für 2017 nach sich ziehen, zudem sei eine Reduktion der Anleihekäufe ab April bereits beschlossen. Weitergehende Änderungen der Geldpolitik seien vor dem Hintergrund der hohen Unsicherheit im März aber noch sehr unwahrscheinlich. Dennoch würden die Investoren sehr genau auf die Tonspur Mario Draghis achten. (27.02.2017/ac/a/m)







