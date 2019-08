Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone nahm gemäß der vorläufigen Schnellschätzung im zweiten Quartal nur noch um 0,2% im Vorquartalsvergleich (qoq) zu, berichten die Analysten der DekaBank.



Am stärksten sei das Wachstum mit 0,5% qoq in Spanien ausgefallen, gefolgt von Frankreich, Österreich und Belgien mit jeweils 0,2% qoq und Italien mit Stagnation. Klar abzulesen seien in allen Ländern die anhaltenden Industrieprobleme, deren Bruttowertschöpfung gesunken sei.



Noch würden die auf die Binnenwirtschaft ausgerichteten und konsumorientierten Branchen die Konjunktur am Laufen halten. Doch je länger die industrielle Schwäche anhalte, desto stärker wachse die Gefahr, dass diese bislang tragende Säule der Wirtschaft Risse bekomme. (Ausgabe vom 31.07.2019) (01.08.2019/ac/a/m)



