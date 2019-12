Bonn (www.aktiencheck.de) - Das EWU-BIP ist im 3. Quartal 2019 um 0,2% gegenüber der Vorperiode gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Ein Grund hierfür sei die schwache Entwicklung in der Industrie, insbesondere in Deutschland. Dass diese auch im 4. Quartal voraussichtlich noch nicht überwunden werden könne, würden die heute Morgen veröffentlichten Daten zur deutschen Industrieproduktion im Oktober zeigen. Demnach sei der Output im Vormonatsvergleich um satte 1,7% geschrumpft. Die Vorjahresrate sei von (revidiert) -4,5% auf -5,3% gesunken und damit auf ihr niedrigstes Niveau seit dem Jahr 2009. Auch die Details seien wenig ermutigend. So habe der Output im Verarbeitenden Gewerbe ebenfalls um 1,7% zum Vormonat nachgegeben, womit nicht die volatilen Sektoren Bau und Energie für das schlechte Gesamtergebnis verantwortlich zeichnen würden. Besorgniserregend sei insbesondere der Einbruch bei den für die künftige konjunkturelle Entwicklung wichtigen Kapitalgütern um 4,4% zum Vormonat (-8,4% zum Vorjahr). Von den vorsichtigen Hoffnungsschimmern bei diversen Stimmungsindikatoren sei damit in den harten Daten - zumindest zu Beginn des Schlussquartals 2019 - noch überhaupt nichts zu sehen.Heute werde der US-Arbeitsmarktbericht für November veröffentlicht. Der Markt rechne mit 190 Tsd. neugeschaffenen Stellen außerhalb der Agrarsektors. Die schwachen ADPBeschäftigungszahlen vom Mittwoch würden hier aber zur Vorsicht mahnen. Für die Arbeitslosenquote werde ein Wert von unverändert 3,6% erwartet, das Lohnwachstum sollte sich bei 3,0% gegenüber dem Vorjahr stabilisiert haben. Trotz des in diesem Jahr schwächeren US-Arbeitsmarkts würden die Analysten von Postbank Research für die FED derzeit keinen Grund sehen, von ihrem avisierten geldpolitischen Kurs abzuweichen. Hierzu müsste es schon zu einer ganzen Reihe negativer Konjunkturüberraschungen kommen. (06.12.2019/ac/a/m)