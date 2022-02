Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In Zeiten hoher Inflation gerät der Arbeitsmarkt schnell in den Fokus. Denn die Angst vor Zweitrundeneffekten nimmt spürbar zu, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten der DekaBank präsentieren Arbeitsmarktengpassindikatoren für den Euroraum, um die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale besser beurteilen zu können. Es zeige sich, dass der EWU-Arbeitsmarkt bereits deutliche Anzeichen von Verspannungen aufweise und mit einer stärkeren Lohndynamik zu rechnen sei. Allerdings dürfte diese geringer als in den USA ausfallen.Selbst bei der derzeit niedrigen Arbeitslosenquote im Euroraum gebe es noch eine substanzielle "versteckte Reserve" am Arbeitsmarkt, die einen bremsenden Effekt auf die Lohndynamik ausübe. Diese "Lohnbremse" variiere aber stark unter den EWU-Ländern, sodass für die einzelnen Länder mit einer heterogenen Lohndynamik zu rechnen sei. (21.02.2022/ac/a/m)