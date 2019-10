Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Daten für die europäischen Einkaufsmanagerindices des Verarbeitenden Gewerbes brachten leichte Aufwärtsrevisionen der für Deutschland und die EWU vorläufig gemeldeten Werte mit sich, so die Analysten von Postbank Reserch.Der US-ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe sei im September entgegen den Erwartungen eines moderaten Anstiegs von 49,1 auf 47,8 Punkte gefallen. Dies sei das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2009. Sorge würden insbesondere die wichtigen Indices für Produktionsaktivitäten (erneuter deutlicher Rückgang) und Neuaufträge (Stagnation) bereiten, die beide klar unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten lägen. Der Subindex für die Exportaufträge, der nicht in die Berechnung des Gesamtindexes einfließe, sei sogar noch tiefer in kontraktives Terrain auf 41,0 Zähler gesunken. Handelsstreitigkeiten und die sich global verlangsamende Konjunkturdynamik würden offenkundig immer tiefere Bremsspuren in der US-Industrie hinterlassen.Die Beschäftigungszahlen des US-Dienstleisters ADP für die Beschäftigung im privaten Sektor seien heute die einzig nennenswerte Datenveröffentlichung. Nach einem kräftigen Anstieg im Vormonat rechne der Markt für September mit einem Stellenplus von 140 Tsd. Dies würde mit Blick auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht werde, die Einschätzung der Analysten von Postbank Research einer nur noch verhaltenen Stellendynamik am US-Arbeitsmarkt untermauern. Allerdings würden regelmäßig starke Abweichungen zwischen ADP- und offiziellen Arbeitsmarktdaten auftreten. (02.10.2019/ac/a/m)