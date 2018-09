Börsenplätze European Lithium-Aktie:



Berlin (www.aktiencheck.de) - European Lithium-Aktienanalyse von Analyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Analyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die European Lithium-Aktie (ISIN: AU000000EUR7, WKN: A2AR9A, Ticker-Symbol: PF8) weiterhin zu kaufen.European Lithium habe bekannt gegeben, dass es eine Finanzierung in Höhe von AUD 10 Mio. von dem Investor MEFI L.P. (Magna) erhalten habe, wovon AUD 2,5 Mio. zur sofortigen Inanspruchnahme bereitstünden. Das Geld werde zur Finanzierung der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) des Wolfsberg-Lithiumprojekts verwendet, die voraussichtlich im April 2019 abgeschlossen werde. Scholes erwarte, dass diese Finanzmittel die Position von European Lithium in laufenden Verhandlungen mit potenziellen Abnahmepartnern stärken würden. European Lithium habe auch erklärt, dass sie erwäge, ihr primäres Listing von Sydney nach Wien zu verlegen. Da das Projekt in Österreich lokalisiert sei, sei dieser Schritt aus Sicht des Analysten sinnvoll, um die Unterstützung durch österreichische und europäische Finanz- und Politikkreise zu verstärken.Die European Lithium habe sich dafür entschieden, Lithiumhydroxid anstelle des häufiger produzierten Lithiumkarbonats zu produzieren, da sich die Herstellung von Lithiumbatterien zunehmend auf Nickel und weniger auf Kobalt konzentriere. Dieser Trend erfordere die Verwendung von Lithiumhydroxid anstelle von Lithiumkarbonat. Laut Benchmark Mineral Intelligence (BMI) werde die Verwendung von Lithiumhydroxid 2,5-mal schneller wachsen als die von Lithiumcarbonat. Die langfristige Lithiumhydroxidpreisannahme des Analysten sei im Vergleich zu seiner Mai-Studie bei über USD18.000/t fast unverändert geblieben. Scholes habe sein Kursziel von EUR 0,19 auf EUR 0,22 angehoben, hauptsächlich wegen der 5%-igen Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Australischen Dollar seit Mai.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link