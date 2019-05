Hamburg (www.aktiencheck.de) - Politisch ist in dieser Woche vor allem die Europawahl von Interesse, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Erwartet werde ein deutlich höherer Stimmenanteil - möglicherweise ein Drittel - für europakritische Parteien. Erst wenn dieser deutlich über den Erwartungen ausfallen sollte, seien kurzfristige negative Auswirkungen auf die europäischen Aktienbörsen zu erwarten. Relativiert werde das Ergebnis jedoch durch die Teilnahme Großbritanniens an der Wahl. Dort liege die in diesem Jahr neu gegründete Brexit-Partei von Nigel Farage mit Abstand vor den Tories und Labour. Mit dem Austritt aus der EU würden die britischen Abgeordneten jedoch das Parlament verlassen. Es bleibe abzuwarten, ob die etablierten Parteien mehr Wähler als in vorangegangenen Urnengängen mobilisieren könnten und dadurch stärker als prognostiziert abschneiden würden.



Das für die Börsen wichtigere Ereignis seien die Veröffentlichungen der vorläufigen Markit-Einkaufsmanagerindices (EMI) für Deutschland, Frankreich, die Eurozone und die USA. Sollte sich der seit Monaten anhaltende Abwärtstrend im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland manifestieren, dürften deutsche Aktien zunächst weiter nachgeben. (21.05.2019/ac/a/m)



