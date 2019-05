Wien (www.aktiencheck.de) - Bei der Europawahl haben Christdemokraten und Sozialdemokraten stark eingebüßt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Zusammen würden ihre beiden Fraktionen EVP bzw. S&D im Europaparlament nur noch über rund 330 der 751 Sitze verfügen. Sie hätten somit erstmals keine gemeinsame Mehrheit im Parlament und könnten den neuen EU-Kommissionspräsidenten nicht wie bisher unter sich ausmachen. Das Vorhaben der deutschen Bundesregierung, den Spitzenkandidaten der EVP, Manfred Weber von der CSU, als neuen EU-Kommissionspräsidenten durchzusetzen, habe sich damit deutlich erschwert. Insbesondere Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sei ein Gegner Webers. Macron dürfte versuchen, Wettbewerbskommissarin Margrethe Verstager als EU-Kommissionspräsidentin ins Spiel zu bringen. Die Dänin werde wohl bei den Sozialdemokraten, vor allem aber auch bei den Grünen (Grüne/EFA) und den Liberalen (ALDE&R), denen auch die Abgeordneten von Macrons Regierungspartei En Marche angehören würden, auf mehr Gegenliebe stoßen als der Konservative Manfred Weber. Zusammen würden Grüne und Liberale quasi über genauso viele Sitze wie die EVP verfügen.



Sollte sich im EU-Parlament tatsächlich keine Mehrheit für den deutschen Weber finden, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf die EZB. In diesem Fall stiegen nämlich die Chancen von Bundesbankpräsident Jens Weidmann, im Herbst Nachfolger von Mario Draghi zu werden, enorm an. Deutschland habe seit 1967 keinen Kommissionspräsidenten gestellt und noch nie einen Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Wegen des Proporzgedankens in der EU müsse eine der beiden Spitzenpositionen daher mit einem Deutschen besetzt werden. Macron habe bereits angedeutet, eine Kandidatur Weidmanns zu unterstützen. (Ausgabe vom 24.05.2019) (27.05.2019/ac/a/m)





