Berlin (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) konnte sich am Freitag weiter erholen und beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 12.380,94 Punkten, so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker.In der neuen Handelswoche würden am Freitag um 14:30 Uhr die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat September veröffentlicht. Die australische Investmentbank Westpac zum Beispiel rechne mit 160.000 neugeschaffenen Stellen, einer Arbeitslosenrate von 3,7 Prozent und einer auf Jahressicht anziehenden Lohninflation von 3,3 Prozent."Die aktuelle Zunahme von Kurzarbeit ist ein weiterer Rezessionsindikator für Deutschlands Wirtschaft", so Dirk Friczewsky. "Nachdem bereits die Einkaufsmanagerindices für Deutschland in der verarbeitenden Industrie auf sein Monatstief fiel, ist dies ein weiteres ernstzunehmendes Warnzeichen", erläutere Friczewsky. (30.09.2019/ac/a/m)