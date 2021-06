Die Reformen und Investitionen im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität dürften dazu beitragen, die in früheren Semesterzyklen ermittelten Herausforderungen zu bewältigen, und eine wichtige Rolle bei der Beseitigung bestehender makroökonomischer Ungleichgewichte spielen.



Bericht über die verstärkte Überwachung und Berichte über die Überwachung nach Abschluss des Programms



Die Kommission hat den zehnten Bericht über die verstärkte Überwachung Griechenlands angenommen. Darin kommt sie zu dem Ergebnis, dass Griechenland trotz der pandemiebedingt schwierigen Umstände die erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, um seinen spezifischen Verpflichtungen nachzukommen.



Die Kommission hat auch die Berichte über die Überwachung nach Abschluss des Programms für Irland, Spanien, Zypern und Portugal angenommen. In den Berichten wird der Schluss gezogen, dass die betroffenen Mitgliedstaaten nach wie vor über solide Rückzahlungskapazitäten verfügen.



Beschäftigungspolitische Leitlinien



In den beschäftigungspolitischen Leitlinien werden gemeinsame Prioritäten für die Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten festgelegt, um sie inklusiver und gerechter zu gestalten. Die Leitlinien vom Oktober 2020 wurden aktualisiert, um die ökologische Nachhaltigkeit und die digitale Dimension zu integrieren, die durch die Mitteilung "Ein starkes soziales Europa für einen gerechten Übergang" und die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) vorgegeben werden. Ferner geben sie Orientierungshilfen für die Abfederung der beschäftigungspolitischen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Krise.



Angesichts ihrer unveränderten Relevanz schlägt die Kommission vor, die aktuellen beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2021 fortzuschreiben. Indem ein Schwerpunkt auf die neuen, mit dem Aktionsplan für die europäische Säule sozialer Rechte festgelegten Kernziele der EU sowie die politischen Richtungsvorgaben gelegt wird, die beim Sozialgipfel von Porto vereinbart wurden.



Äußerungen aus dem Kommissionskollegium:



Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen, erklärte: "Wir stellen diese "Sonderausgabe" des Frühjahrspakets zu einem entscheidenden Moment vor, da sich die wirtschaftliche Erholung anbahnt, aber der Weg vor uns noch mit Unbekannten versehen ist. Wir werden daher weiterhin alle Instrumente einsetzen, um unsere Volkswirtschaften wieder auf Kurs zu bringen. Wir verlängern die allgemeine Ausweichklausel im Jahr 2022 und planen jetzt, sie 2023 zu deaktivieren. Wir fordern die Mitgliedstaaten auf, in diesem und im nächsten Jahr eine konjunkturfördernde Haushaltspolitik beizubehalten, weiter öffentliche Investitionen zu tätigen und die Mittel aus der Aufbau- und Resilienzfazilität bestmöglich zu nutzen, um das Wachstum anzukurbeln. Ein solider Ausgabenmix - der sich auf Investitionen konzentriert und gleichzeitig andere Ausgaben unter Kontrolle hält - wird mittelfristig die Rückkehr zu vorsichtigeren Positionen erleichtern, was für Länder mit hoher Verschuldung besonders wichtig sein wird."



Nicolas Schmit, der für Beschäftigung und soziale Rechte zuständige EU-Kommissar, führte aus: "Auf dem Sozialgipfel in Porto haben wir die europäische Sozialagenda für das nächste Jahrzehnt im Einklang mit dem Aktionsplan für die europäische Säule sozialer Rechte festgelegt. In den heute vorgeschlagenen beschäftigungspolitischen Leitlinien werden gemeinsame Prioritäten für die Mitgliedstaaten festgelegt, die sich auf die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, die Modernisierung und Inklusivität der Arbeitsmärkte, der allgemeinen und beruflichen Bildung sowie auf angemessene Sozialschutz- und Gesundheitssysteme konzentrieren. Die Umsetzung der Grundsätze der Säule im Rahmen des Europäischen Semesters wird zu einer widerstandsfähigen, inklusiven und nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung Europas beitragen."



Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte: "Nach einem schlechten Winter haben sich die Aussichten für die europäische Wirtschaft im Frühjahr deutlich erhellt. Millionen von Europäern werden jeden Tag geimpft, und im Zuge des Rückgangs der Fallzahlen werden die Beschränkungen gelockert und das Vertrauen wächst. NextGenerationEU ist endlich Realität. Jetzt müssen wir die nächsten Schritte hinbekommen. Der Aufschwung verläuft uneinheitlich und die Unsicherheit ist nach wie vor hoch, so dass die Wirtschaftspolitik 2021 und auch 2022 weiterhin der Konjunktur unter die Arme greifen muss. Auch dank der Aufbau- und Resilienzfazilität dürften die öffentlichen Investitionen ihren höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren erreichen. Unsere heutige Botschaft lautet, dass alle Länder darüber hinaus weiterhin auch nationale Gelder für Investitionen einsetzen sollten. Sobald die Gesundheitsrisiken abnehmen, sollten die EU-Länder sorgfältig zu gezielteren Maßnahmen übergehen, um Unternehmen und Arbeitnehmern dabei zu helfen, sich nach der COVID-19-Krise zu behaupten."



Nächste Schritte



Die Kommission fordert die Euro-Gruppe und den Rat auf, das Paket zu erörtern und die heute vorgelegten Leitlinien zu billigen. Die Kommission sieht einem konstruktiven Dialog mit dem Europäischen Parlament über den Inhalt dieses Pakets und alle weiteren Schritte im Zyklus des Europäischen Semesters erwartungsvoll entgegen. (02.06.2021/ac/a/m)





