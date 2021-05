Doch auch aus der Krise könnten sich neue Chancen ergeben, und für die Innovationen der Automobilbranche wirke Covid-19 als Entwicklungsbeschleuniger. Im Fokus hierbei: Elektrofahrzeuge. Obwohl weiterhin Benzin- und Dieselfahrzeuge den Markt dominieren würden, habe die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen 2020 deutlich an Fahrt aufgenommen. Sie hätten 10,5% aller EU-Neuzulassungen ausgemacht - im Jahr 2019 seien es noch lediglich 3,0% gewesen.



Neuss (www.aktiencheck.de) - Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben auch in der europäischen Automobilindustrie deutliche Spuren hinterlassen, so Benjamin Mohr, Head of Sovereign Ratings and Economic Research bei Creditreform Rating.Die Branche habe laut eines aktuellen Berichts der Creditreform Rating AG den tiefsten wirtschaftlichen Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt, welcher sogar die Folgen der globalen Finanzkrise von 2008 übertreffe. Europa sei dabei stärker betroffen gewesen als andere Regionen weltweit und habe seine lange Reihe von profitablen Jahren für den Automobilsektor beendet.Die Ratingagentur habe den europäischen Automobilmarkt im Jahr 2020 nun genau analysiert und sehe auf der einen Seite pandemiebedingte Rückgänge bei der Nachfrage nach Neufahrzeugen und der Produktion, auf der anderen Seite Potenziale bei der Entwicklung alternativ angetriebener Fahrzeuge. Zudem habe bei den Emissionstätigkeiten von Auto-ABS (asset-backed securities) eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte beobachtet werden können, was dazu geführt habe, dass das gesamte Emissionsvolumen der verbrieften Autofinanzierungen in 2020 nur leicht hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben sei.Die zur Eindämmung des Coronavirus getroffenen Maßnahmen der Regierungen wie strenge Lockdowns und Mobilitätseinschränkungen hätten einen hohen Tribut an die Fertigungs- und Produktionskapazitäten der europäischen Autobauer gefordert und insbesondere in der Anfangsphase der Pandemie zu Versorgungsengpässen geführt. "Das Jahr 2020 war ein Jahr der Unterbrechungen in der Lieferkette, und vor allem die Automobilindustrie steht weiterhin vor Herausforderungen. Die Verknappung von Halbleitern in der gesamten automobilen Wertschöpfungskette hat deutlich gemacht, wie wenig Einfluss die Industrie auf die Zulieferer der Komponenten hat. In Zukunft könnte eine längere Versorgungslücke die Produktionslinien erheblich beeinträchtigen", erkläre Benjamin Mohr.Zwar habe auch in Deutschland die Anzahl an Neuzulassungen um ein Fünftel auf 2,9 Mio. Einheiten abgenommen, doch habe die deutsche Automobilindustrie vor allem von der Zusammenarbeit mit China profitiert, einer der global widerstandsfähigsten Märkte. Hier hätten die drei größten Automobilhersteller - BMW, Daimler und Volkswagen - einen Anstieg der Autoverkäufe vermelden können. Laut einer Studie des Center Automotive Research (CAR) habe der chinesische Markt 38% des weltweiten Autoabsatzes der drei größten deutschen Automobilhersteller ausgemacht.