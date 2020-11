Bonn (www.aktiencheck.de) - Europäische Versicherer sind unter Anlegern vor allem wegen der vergleichsweise hohen Dividenden beliebt, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Unter den Sektoren des STOXX 600 lägen Versicherer mit einer Dividendenrendite von derzeit knapp sechs Prozent an der Spitze. Hinter den Dividenden für 2020 stehe jedoch noch ein kleines Fragezeichen: Denn die nationalen Versicherungsaufseher hätten im Frühjahr Dividendenzahlungen deutlich eingeschränkt, nachdem die European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) sogar das Verbot von Dividenden gefordert habe. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erlaube Ausschüttungen beispielsweise nur noch den Unternehmen mit der höchsten Risikotragfähigkeit. Angesichts der günstigen Konjunkturaussichten sowie der überraschend geringen Rückstellungen, die Banken für Kreditausfälle gebildet hätten, sei Ulrich Stephan von Postbank Research jedoch verhalten optimistisch, dass die EIOPA ihren Verbotsaufruf mittelfristig zurückziehen werde. Komme es so, dürften Aktien von Versicherern weiteren Schub erfahren. (19.11.2020/ac/a/m)





