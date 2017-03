Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Angesichts der Verhaftung von mehreren hundert Demonstranten, darunter auch Oppositionsführer Alexej Nawalny, bei den Massenproteste gegen Korruption in der Russischen Föderation hat die Europäische Union das Vorgehen der russischen Behörden verurteilt, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die EU verurteilte zudem das Vorgehen der Polizei in der Russischen Föderation, da es die Menschen bei der Ausübung ihrer Grundrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die in der russischen Verfassung festgeschrieben seien, behindere.Bereits am Samstag hatte die EU das Vorgehen der staatlichen Behörden im benachbarten Belarus angeprangert. Dort gehen seit Februar die Menschen auf die Straße, um gegen eine Sondersteuer für Arbeitslose zu protestieren. Die EU kritisierte, dass trotz internationaler Appelle zur Zurückhaltung das Verhalten der Sicherheitskräfte unangebracht und unverhältnismäßig sei. (Pressemitteilung vom 27.03.2017) (28.03.2017/ac/a/m)