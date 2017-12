Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei ihrem Treffen in Brüssel gestern (Montag) haben die britische Premierministerin Theresa May und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine weitgehende Annäherung, aber noch keinen Durchbruch über die wesentlichen Fragen des Austritts des Vereinigten Königreichs der EU erreicht, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Europäische Rat am 14. und 15. Dezember soll darüber entscheiden, ob es ausreichend Fortschritte in den Verhandlungen über den Austritt des Vereinigten Königreichs gibt, um in die nächste Phase der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen einzutreten.Es gebe nun ein gemeinsames Verständnis für die meisten relevanten Fragen, wobei nur zwei oder drei davon zur Diskussion stehen, sagte Juncker. Dies erfordere weitere Konsultationen. "Wir sind bereit, die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich hier in Brüssel Ende dieser Woche wieder aufzunehmen. Aber ich muss sagen, dass wir heute dank der britischen Premierministerin, dank der Bereitschaft der Europäischen Kommission, mit Großbritannien ein faires Abkommen zu schließen, unsere Positionen in hohem Maße angenähert haben", so Juncker weiter. (05.12.2017/ac/a/m)