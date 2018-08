Die Kommission hat die Aufgabe, Fusionen und Übernahmen von Unternehmen zu prüfen, deren Umsatz bestimmte Schwellenwerte übersteigt (vgl. Artikel 1 der Fusionskontrollverordnung), und Zusammenschlüsse zu untersagen, die den wirksamen Wettbewerb im gesamten oder in einem wesentlichen Teil des EWR erheblich behindern würden. Der weitaus größte Teil der angemeldeten Zusammenschlüsse ist wettbewerbsrechtlich unbedenklich und wird nach einer Standardprüfung genehmigt. Nach der Anmeldung muss die Kommission in der Regel innerhalb von 25 Arbeitstagen entscheiden, ob sie ein Vorhaben im Vorprüfverfahren (Phase I) genehmigt oder ein eingehendes Prüfverfahren (Phase II) einleitet.



Dieses Rechtsgeschäft ist einer der beiden geplanten Zusammenschlüsse von Anbietern von Kupferwalzprodukten, die von der Kommission derzeit geprüft werden. Am 23. Juli 2018 leitete die Kommission eine eingehende Prüfung der geplanten Übernahme von MKM durch KME ein. Neben der hier beschriebenen Untersuchung laufen derzeit sieben weitere eingehende Prüfverfahren (Phase II). Diese betreffen die geplante Übernahme von MKM durch KME, die geplante Übernahme von Gemalto durch Thales, die geplante Übernahme von Alstom durch Siemens‚ die geplante Übernahme des Nylongeschäfts von Solvay durch BASF, die geplante Übernahme von Tele2 NL durch T-Mobile NL‚ die geplante Übernahme von Shazam durch Apple sowie den geplanten Zusammenschluss von Praxair und Linde.



Weitere Informationen werden auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission im öffentlich zugänglichen Register unter der Nummer der Wettbewerbssache M.8900 veröffentlicht. (Pressemitteilung vom 02.08.2018)



