In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Abbas verwies Mogherini auf ein Treffen der für die Koordinierung der internationalen Hilfe für die besetzten Gebiete zuständige Ad hoc-Verbindungsgruppe am 31. Januar 2018. Die EU lehne die Siedlungspolitik ab. Sie engagiere sich dagegen stark mit ihren Mitgliedsländern und den Partnern in der Region, um eine Zweistaatenlösung auszuhandeln. Auch Palästinenserpräsident Abbas bekräftigte sein Interesse an Verhandlungen. Zugleich rief er die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, Palästina als Staat anzuerkennen.



Weitere Themen auf der Agenda der Ratstagung sind die EU-Strategie für den Irak und die Zukunft der Partnerschaft der EU mit den Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean. Das derzeitige Partnerschaftsabkommen, das so genannte Cotonou-Abkommen, läuft 2020 aus.



Die Pressekonferenz im Anschluss das Treffen ist für 15:30 Uhr angesetzt. (22.01.2018/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU-Außenminister und die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, beraten bei ihrer monatlichen Sitzung heute (Montag) in Brüssel über die Lage in Libyen und im Nahen Osten, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dem Präsidenten der Palästinensischen Behörde Mahmud Abbas sprechen Mogherini und die Minister über den Friedensprozess, bilaterale Beziehungen und regionale Entwicklungen.