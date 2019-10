Was haben die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen vom Juncker-Plan?



Mit dem Juncker-Plan werden nicht nur innovative Projekte und neue Technologien finanziert, sondern auch andere Ziele der EU, etwa in den Bereichen Klima-, Sozial- und Verkehrspolitik. Dank Juncker-Plan



- haben mehr als 10 Millionen Haushalte Zugang zu erneuerbaren Energien



- kommen 20 Millionen Europäerinnen und Europäer in den Genuss einer besseren Gesundheitsversorgung



- profitieren 82 Millionen Fahrgäste pro Jahr von einer besseren Schienen- und städtischen Infrastruktur.



Einen vollständigen Überblick enthält der Jahresbericht 2018 der Europäischen Investitionsbank über ihre Tätigkeiten innerhalb der EU.



Auswirkungen auf den Klimaschutz



Mit dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen werden im Rahmen des Juncker-Plans innovative Ideen zum Schutz des Planeten unterstützt. Die Projekte, die die EIB-Gruppe im Rahmen des Juncker-Plans finanziert, dürften 90,7 Mrd. Euro an Investitionen in den Klimaschutz mobilisieren. Dazu gehören Niedrigstenergiegebäude, Windparks, Solarenergieprojekte, Wassersparduschen, Öko-Busse und LED-Leuchten.



Passgenaue Beratungsdienste und Online-Treffpunkt



Ein weiteres wichtiges Ziel des Juncker-Plans besteht darin, Projekten auf die Beine zu helfen. Die Europäische Plattform für Investitionsberatung bietet technische Hilfe und Beratung für Projekte, die sich gerade erst in der Entstehung befinden. Seit die Plattform 2015 ins Leben gerufen wurde, hat sie mehr als 1400 Anfragen von Projektträgern in allen EU-Ländern bearbeitet. Über 400 von ihnen erhalten passgenaue Beratung. Mehr als 50 von diesen wurden schon in die EIB-Darlehenspipeline aufgenommen. Ein Beispiel ist die Modernisierung des Straßenbeleuchtungssystems von Vilnius, um dessen Energieeffizienz zu erhöhen. Das Projekt, das auch mit einem EFSI-geförderten Darlehen über 21,6 Mio. Euro unterstützt wurde, wird dazu beitragen, Stromverbrauch und -kosten um schätzungsweise 51 Prozent zu senken und so rund 1 Mio. Euro jährlich einzusparen. Diese Energieeinsparung entspricht dem durchschnittlichen Energieverbrauch von fast 3100 Haushalten.



Darüber hinaus wurden bis September 2019 890 Projekte auf dem Europäischen Investitionsvorhabenportal präsentiert - einem Online-Treffpunkt für Projektträger und Investoren. Sie umfassen alle wichtigen Sektoren der EU-Wirtschaft mit einem vorgeschlagenen Investitionsvolumen von insgesamt 65 Mrd. Euro. Mehr als 60 Projekte haben eine Finanzierungszusage erhalten, seit sie auf dem Portal vorgestellt wurden. Darüber hinaus bietet das Portal auch zusätzliche Dienste, etwa die Organisation von Vermittlungsveranstaltungen.



Hintergrund



Die Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan) wurde im November 2014 ins Leben gerufen, um den Abwärtstrend bei den ohnehin schon niedrigen Investitionen umzukehren und Europa auf den Weg der wirtschaftlichen Erholung zu führen. Seine drei Ziele bestanden darin, Investitionshemmnisse zu beseitigen, Investitionsprojekte in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und technisch zu unterstützen und finanzielle Ressourcen intelligenter einzusetzen. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen ist eine EU-Haushaltsgarantie, die der EIB-Gruppe mehr und oftmals risikoreichere Projektfinanzierungen ermöglicht.



Nicht selten fließen die Finanzierungsmittel in hochinnovative Projekte oder Startups, die noch keine Bonitätsnachweise bieten können. Bei den Projekten werden auch kleinere Infrastrukturerfordernisse sektoral und geografisch gebündelt. Dank Juncker-Plan kann die EIB-Gruppe eine größere Anzahl von Projekten mit höheren Risiken genehmigen als ohne die Garantie aus dem EU-Haushalt und neue Kunden erreichen: drei von vier Juncker-Plan-Begünstigten sind für die Bank neue Kunden.



Am 18. April 2019 hat das Europäische Parlament grünes Licht für den Nachfolger des Juncker-Plans im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen gegeben: das Programm InvestEU.



Die makroökonomische Folgenabschätzung wurde von den Volkswirten der EIB und der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Kommission gemeinsam erstellt. Sie basiert auf der von der JRC entwickelten, durch Fachkollegen begutachteten und inzwischen etablierten veröffentlichten Methodik. Einzelheiten zur Modellrechnung enthält der Impact Report vom Juni 2018. (Pressemitteilung vom 22.10.2019) (23.10.2019/ac/a/m)





