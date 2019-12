Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei den trilateralen Gasgesprächen unter Leitung der Europäischen Kommission gestern (Donnerstag) in Berlin haben sich die Ukraine und Russland vorläufig auf einen neuen Vertrag über den Transit von russischem Gas durch die Ukraine geeinigt, so die Europäische Kommission in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die prinzipielle Einigung soll jetzt von ukrainischer und russischer Seite finalisiert werden. Die Kommission erwartet, dass diese dann schnellstmöglich unterschrieben wird. Šefčovič dankte auch der deutschen Regierung für ihre Unterstützung.Die gestrige Verhandlungsrunde war das fünfte Treffen auf Ministerebene nach vorherigen Treffen am 17. Juli 2018, am 21. Januar 2019, am 19. September 2019 und am 28 Oktober 2019. (20.12.2019/ac/a/m)