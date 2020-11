Unternehmensnachrichten



thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) habe den Ergebnisbericht für das Geschäftsjahr 2020 (4. Quartal 2019 bis 3. Quartal 2020) veröffentlicht. Der Stahlkonzern habe für das Gesamtjahr einen Umsatz von 28,9 Mrd Euro erwirtschaftet, 31,2% weniger als im Vorjahr und deutlich weniger als erwartet (30,8 Mrd Euro). Das Unternehmen habe einen Nettoverlust von 5,5 Milliarden Euro gemeldet. thyssenkrupp habe gesagt, dass im derzeitigen Umfeld kein Spielraum für eine Dividendenausschüttung bestehe. Darüber hinaus habe das Unternehmen angekündigt, dass es 11.000 Stellen, d.h. rund 10% seiner Gesamtbelegschaft, abbauen müsse.



Einschätzungen von Analysten



- Die Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) sei bei der Société Générale auf "halten" herabgestuft worden (Kursziel: 250 Euro).

- Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) sei habe bei Jefferies auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 66 Euro).

- Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) habe bei der DZ BANK eine Kaufempfehlung (Kursziel: 110 Euro) erhalten.

- Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) sei bei der Société Générale auf "halten" herabgestuft worden (Kursziel: 115 Euro) (19.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag tiefer gehandelt, nach einer schlechten Sitzung an der Wall Street gestern und einem gemischten Handel in Asien heute, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und den Niederlanden würden alle über 1% nachgeben. Die Verschlechterung der Pandemie-Situation in Ländern wie den Vereinigten Staaten und die erneuten Beschränkungen seien die Hauptgründe für den Rückgang. Die europäischen Indices könnten jedoch auch die schlechten Aussichten für den EU-Haushalt und den Recovery-Fonds widerspiegeln, gegen den Polen und Ungarn ihr Veto eingelegt hätten.