Wie die "Bild" berichte, hätten sich Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) und CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U) auf eine globale Partnerschaft für den Covid-19-Impfstoff geeinigt. Bayer werde sein Netzwerk nutzen, um den Vertrieb des CureVac-Impfstoffs zu beschleunigen, sobald dieser die Zulassung erhalte.



Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4) werde 9,44 Millionen neue Aktien anbieten, was 4,7% des Kapitals entspreche. Das Angebot werde zu einem Preis von 132 Euro pro Aktie erfolgen, was einem Abschlag von 4,6% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspreche. Der Erlös aus dem Verkauf werde voraussichtlich 1,2 Milliarden Euro erreichen. Die neuen Aktien würden voll dividendenberechtigt sein.



Einschätzungen von Analysten:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700) werde von der Société Générale auf "kaufen" hochgestuft (Kursziel: 75 Euro).



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99) werde von der DZ BANK auf "kaufen" hochgestuft (Kursziel: 10,50 Euro).



Die Deutsche Bank stufe BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000) auf "halten" herab (Kursziel: 75 Euro). (07.01.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices sind am Donnerstag mit großen bullischen Kurslücken in den Kassahandel gestartet, so die Experten von XTB.Der Handelsbeginn sei jedoch recht volatil verlaufen, wobei der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in einer Spanne von 90 Punkten gependelt sei. Der US-Kongress habe offiziell den Wahlsieg von Biden bestätigt, was aber weitgehend erwartet worden sei und die Märkte hätten nicht auf die Nachricht reagiert.DE30 habe gestern den Ausbruch über die kurzfristige Handelsspanne von 13.600 bis 13.700 Punkten geschafft und neue Allzeithochs erklommen. Die Aufwärtsbewegung sei am 127,2% Retracement des Rückgangs von Mitte Dezember gestoppt worden, knapp unterhalb der psychologischen Marke von 14.000 Punkten. Die europäischen Aktien würden das gestrige Chaos im US-Kapitol herunterspielen und sich auf die Folgen der "blauen Welle" konzentrieren, die für die Aktien der "Old Economy", die einen großen Teil des DE30 ausmachen würden, positiv sein dürfte. Die Zone zwischen dem 127,2% Retracement und der bereits erwähnten 14.000-Punkte-Marke dürfte als kurzfristige Widerstandszone dienen. Die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor um 16:00 Uhr seien ein potenzielles Risikoereignis, das größere Bewegungen auslösen könnte. Es werde ein Rückgang erwartet, aber ähnliche Erwartungen habe es auch am Dienstag für den Index des Verarbeitenden Gewerbes gegeben. Dieser habe einen höheren Wert gezeigt.