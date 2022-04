Sollte die FOMC-Sitzung auf eine rasche Reduzierung der Bilanzsumme hindeuten, könnten die Indices unter Druck geraten, sodass Händler heute gegen 20:00 Uhr auf der Hut sein sollten. Gelinge es den Bullen hingegen, den Bereich von 14.200 bis 14.250 Punkten zu verteidigen, könnte eine Erholung in Richtung der oberen Grenze der Handelsspanne im Bereich von 14.500 bis 14.550 Punkten folgen.



Arno Antlitz, Finanzvorstand von Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403), habe in einem Interview mit der Financial Times gesagt, dass Volkswagen das Angebot an Autos mit Verbrennungsmotor um rund 60% reduzieren und bis zum Ende des Jahrzehnts insgesamt weniger Autos verkaufen werde. Der Autohersteller werde sich auf Premiummarken konzentrieren, die höhere Gewinnspannen aufweisen würden.



Einschätzungen von Analysten:



- Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) werde von der Deutschen Bank auf "halten" herabgestuft. Das Kursziel sei auf 49,00 Euro gesetzt worden.



- Goldman Sachs stufe Fraport auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 64,00 Euro gesetzt worden. (06.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem gemischten Handel am Dienstag notieren die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch im Minus, so die Experten von XTB.Fast alle großen europäischen Blue-Chip-Indices würden mehr als 1% niedriger handeln. Der britische FTSE100 (UK100) sei ein Outperformer und verliere "nur" 0,5%. Der niederländische AEX (NED25) sei der schwächste Index, der aktuell rund 1,6% nachgegeben habe. Das wichtigste Ereignis des Tages sei die Veröffentlichung des FOMC-Protokolls am Abend (20:00 Uhr), das sowohl den USD als auch die Aktien bewegen könnte.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei unter das Swing-Level von 14.350 Punkten gefallen und teste nun die untere Grenze der Handelsspanne im Bereich von 14.200-14.250 Punkten. Diese Zone werde zusätzlich durch die untere Begrenzung einer Marktgeometrie verstärkt, sodass ein Bruch darunter auf eine bevorstehende stärkere Abwärtsbewegung hindeuten könnte. In einem solchen Szenario sollten sich Händler auf die Unterstützungszonen bei 14.045 und 13.800 Punkten konzentrieren.