London (www.aktiencheck.de) - Da Europa die Omikron-Welle so langsam überwindet und die mit der Eindämmung des Virus verbundenen Beschränkungen gelockert wurden, spiegeln auch die europäischen Einkaufsmanagerindices (PMI) eine Belebung des Wachstums wider, so Andrew Mulliner, Head of Global Aggregate bei Janus Henderson Investors.Etwas detaillierter betrachtet, hätten sowohl der Dienstleistungssektor als auch das Verarbeitende Gewerbe Verbesserungen gegenüber dem Vormonat verzeichnet. Im Verarbeitenden Gewerbe gebe es ermutigende Anzeichen dafür, dass die Lieferkettenprobleme weiter abnehmen würden. Weniger positiv sei jedoch der weitere Inflationsanstieg, insbesondere im Dienstleistungssektor, der ein Rekordhoch erreicht habe. Die Preise sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor hätten ein Rekordhoch verzeichnet.Aus Marktperspektive werde vor allem die Inflation von Bedeutung sein. Die EZB habe ihren Standpunkt zur Inflation von einer überwiegend vorübergehenden Haltung zu einer zunehmenden Besorgnis über Dauerhaftigkeit und Sekundäreffekte geändert. PMI-Umfragen wie diese würden nicht dazu beitragen, diese Bedenken zu zerstreuen. (21.02.2022/ac/a/m)