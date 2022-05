Verhalten seien auch die US-Börsen in die neue Woche gestartet. Der Fokus in Übersee richte sich ganz klar auf die morgige Zinssitzung der US-Notenbank FED. Ein größerer Zinsschritt von 50 Basispunkten gelte dabei als ausgemacht und die Ankündigung begleitender Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Inflation (Stichwort: Bilanzabbau) sei wahrscheinlich. Die Aussicht auf ein noch rascheres Vorgehen der FED in puncto geldpolitischer Normalisierung könnte das Sentiment weiter belasten, wenngleich die Analysten der Raiffeisen Bank International AG die Serie mehrerer Zinsschritte bis ins nächste Jahr hinein eingepreist sehen würden und große Überraschungen ausbleiben sollten. Für Ernüchterung habe gestern auch der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe gesorgt. Dieser habe im Monat April bei 55,4 Punkten nach 57,1 Punkten im März gelegen und habe damit die Analystenprognose von im Schnitt 57,8 deutlich verfehlt. Letzten Endes hätten sich die wichtigsten US-Aktienindices doch ins positive Terrain durchringen können, nachdem im Tagesverlauf zumeist negative Vorzeichen zu Buche gestanden seien. Vor allem der technologielastige NASDAQ 100-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe zu einer stärkeren Gegenbewegung (+1,7%) angesetzt.



Die Berichtssaison gehe derweilen munter weiter und mit dem Pharmakonzern Pfizer, dem Chiphersteller AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) und der Kaffeehauskette Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) stünden heute weitere Branchengrößen zur Veröffentlichung ihrer Zahlenwerke an. In Europa würden unter anderem BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP), Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF), BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) und Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) berichten.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen ein gemischtes Bild zeigen. Während Japan um die Nulllinie pendele und Hongkong noch mit leichten Abschlägen handele, würden Börsen in Festland-China mit Aufschlägen notieren.



Der Ölpreis habe sich gestern wenig verändert gezeigt. Zu beobachten gelte es hier insbesondere das weitere Vorgehen in der EU bezüglich eines Öl-Embargos gegen Russland sowie das morgige OPEC+-Treffen. Gold habe unter der Aussicht auf eine noch prononciertere Vorgangsweise der FED in Bezug auf die geldpolitische Straffung gelitten und gestern rund 2% auf gut USD 1.860 je Unze eingebüßt. (03.05.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Börsen in Europa starteten gestern mit deutlichen Abgaben in die neue Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf die Stimmung würden neben den Inflationssorgen und Zinsspekulationen vor allem auch die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Rezessionsängste drücken. Im Fokus stehe diesbezüglich das von der EU geplante Öl-Embargo gegen Russland. Am morgigen Mittwoch wolle Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hierzu ihre Vorschläge präsentieren. Nachdem neben Deutschland auch Österreich den Widerstand gegen ein Öl-Embargo nun aufgegeben habe, werde eine Umsetzung immer wahrscheinlicher. Bisherige Bremser eines solchen Boykotts wie z.B. Ungarn oder die Slowakei könnte eine Zustimmung durch die Gewährung langer Übergangsperioden abgerungen werden.