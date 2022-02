Neben diesem alles überragenden Thema verkommen Konjunkturdaten, Inflation und selbst die Unternehmensberichtssaison zum vierten Quartal bzw. Gesamtjahr 2021 geradezu zu Nebenschauplätzen.



Auf den Rohstoffmärkten hätten sich die Ölpreise im Angesicht der Unsicherheiten rund um die Russland/Ukraine-Krise über das Wochenende behauptet. Das Fass der Sorte Brent koste weiterhin rund USD 93. Auch die Feinunze Gold notiere wieder in der Region rund um USD 1.890.



Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe über das Wochenende weiter verloren und halte aktuell bei deutlich unter USD 40.000. Das solle aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich andere Krypto-"Währungen", etwa Ethereum, recht stabil halten könnten.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen abermals mehrheitlich im Minus präsentieren: Der indische SENSEX (ISIN: XC0009698199, WKN: 969819) steche aktuell mit einem marginalen Plus von 0,03% positiv hervor; der HSCE (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) liege dagegen momentan um mehr als 1% im Minus.



Am heutigen Tage seien keine nennenswerten Unternehmensdatenveröffentlichungen zu erwarten. Dafür würden die Ergebnisse wichtiger Einkaufsmanager-Umfragen für Deutschland und die Eurozone erwartet. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden hierbei von einer leichten Erholung gegenüber den Januar-Daten ausgehen. Sehr wahrscheinlich würden aber einmal mehr die Meldungen um die Geschehnisse an den nördlichen und östlichen Grenzen der Ukraine im Fokus des Investoreninteresses stehen. (21.02.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Analog zu den Sorgen um eine offensichtlich immer wahrscheinlicher werdende Eskalation des Ukraine-Konflikts erlitten allen voran Europas Börsen am Freitag neuerlich bemerkenswerte Verluste, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Argumentation, dass steigende Anleiherenditen und hohe Ölpreise den Value-Aktien unter die Arme greifen würden, sei zwar auf globaler Ebene weiterhin gültig; in Europa werde diese aber von den Geschehnissen an den östlichen und nördlichen Grenzen der Ukraine überlagert. Solcherart habe in der vergangenen Woche gehört - und auch am Freitag - der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) zu den schwächsten westlichen Leitindices. Zu sehr seien viele große Konzerne der Alpenrepublik in der Region präsent und würden die Auswirkungen erweiterter kriegerischer Handlungen zu spüren bekommen. Die Nervosität am Markt sei aber auch anderswo abzulesen: Der DAX-Volatilitätsindex, also quasi das Angstbarometer der deutschen Börse, sei am Freitag um mehr als 10% angestiegen - auf das höchste Niveau der letzten 52 Wochen.Nach einem turbulenten Auf und Ab im Handelsverlauf hätten auch die Aktienmärkte in den USA am Freitag dem Konflikt um die Ukraine schlussendlich erneut Tribut zollen müssen. Nach den herben Verlusten vom Donnerstag seien die Rückgänge diesmal aber etwas moderater ausgefallen: Beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe sich ein Minus von fast 0,7% zusammensummiert; beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) seien es 1,14% gewesen.