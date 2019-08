Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutlich schwächer präsentierten sich die wichtigsten europäischen Aktienmärkte in der vergangenen Woche, so die Analysten der NORD LB.Die Halbierung des Wirtschaftswachstums in der Eurozone auf 0,2% (vorläufige Berechnungen) im 2. Quartal gegenüber dem vorangegangenen Vierteljahr offenbare den Schaden, den Handelskonflikte, Brexit und andere geopolitische Unsicherheiten bereits angerichtet hätten. Und die Verschlechterung einschlägiger Stimmungsindikatoren, die zuletzt auch auf die Verbraucherlaune übergegriffen habe, lasse keine schnelle Belebung der Konjunktur erwarten. Ein baldiges Handeln der EZB werde somit immer wahrscheinlicher, zumal sich die Inflationsrate im Euroraum im Juli mit 1,1% weiter vom knapp 2%-igen Ziel der EZB entfernt habe.Politik und Notenbanken würden derzeit den Unternehmen die Schau stehlen, obwohl die Berichtssaison auf Hochtouren laufe. Auch in dieser Woche würden wieder zahlreiche Zwischenberichte veröffentlicht. In den bisher vorgelegten Quartalszahlen und einer Reihe nach unten korrigierter Ausblicke spiegele sich deutlich die gegenwärtige konjunkturelle Schwäche wider. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, würden die Unternehmensberichte den Börsenkursen keine positiven Impulse zu geben vermögen. Ohne die aus Sicht europäischer Exportunternehmen vorteilhaften Wechselkursentwicklungen der jüngeren Vergangenheit - der Euro habe gegenüber dem US-Dollar innerhalb der letzten 12 Monate um rd. 6% abgewertet - sähe das Bild noch trüber aus. Allerdings sei in den aktuellen Aktienkursen auch schon einiges an Belastungen eingepreist, und dank teilweise hoher Dividendenrenditen würden Aktien im derzeitigen Niedrigstzinsumfeld risikobereiten Investoren durchaus attraktive Anlagealternativen bieten. (05.08.2019/ac/a/m)