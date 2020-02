Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) habe die Ergebnisse für das erste Quartal bekanntgegeben. Der Umsatz sei auf 3,59 Mrd. EUR (+8,7% im Jahresvergleich) gestiegen. Der Betriebsgewinn sei um 11% auf 484 Mio. EUR gefallen und habe damit unter den Prognosen gelegen. Während der EBIT im Bereich Advanced Therapies um 12% gestiegen sei, sei im Bereich Diagnostics ein Einbruch von 58% verzeichnet worden. Siemens Healthineers habe jedoch den Ausblick für das gesamte Jahr 2020 bestätigt und erwarte ein organisches Umsatzwachstum von 5% bis 6%.



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) habe Dominik von Achten zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Von Achten sei seit 2015 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender tätig gewesen. Der bisherige CEO, Bernd Scheifele, sei am 31. Januar zurückgetreten.



Der Roundup-Prozess in Kalifornien sei gestoppt worden, da Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) sich in Vergleichsgesprächen befinde.



Analystenreaktionen



- Bayer sei bei Bryan Garnier auf "neutral" heraufgestuft worden (Kursziel: 67 EUR).

- Die Deutsche Bank habe ihre Halteempfehlung für E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) beibehalten (Kursziel: 10,50 EUR). (03.02.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa haben die neue Handelswoche höher eröffnet, so die Experten von XTB.In den meisten Ländern seien Gewinne zu beobachten, wobei die Werte aus Großbritannien, Italien und Deutschland outperformen würden. Aktien aus Österreich und Portugal würden am schlechtesten abschneiden. Die endgültigen europäischen EMIs für Januar seien veröffentlicht worden, allerdings habe es keine größeren Abweichungen gegeben.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Freitag ein neues Jahrestief ausgebildet und die untere Grenze der Overbalance-Struktur erreicht - entspreche dem Umfang der Abwärtskorrektur von Anfang Oktober 2019. Die Bären hätten diese Hürde nicht durchbrechen können, daraufhin sei heute eine Aufwärtskorrektur erkennbar. Der erste wichtige Widerstand liege bei 13.150 Punkten. Dieses Niveau sei durch frühere Kursreaktionen, der 50-Stunden-Linie und die obere Grenze der lokalen Marktgeometrie gekennzeichnet.