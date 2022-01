Der STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) habe 0,8% zugelegt. Stark gewesen seien vor allem Energietitel (+2,4%), Finanzwerte (+2,1%) sowie zyklische Konsumgüter (+1,5%). Auf der Verliererseite hätten sich unter anderem der Technologie- (-1,2%) und Gesundheitssektor (-1,8%) gefunden. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei ebenso mit einem Plus von 0,8% aus dem Handel gegangen, halte sich komfortabel über der 16.000-Punkte-Marke und steuere weiter auf sein Allzeithoch zu.



Die US-Börsen hätten den Tag uneinheitlich beendet. Während der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) mit einem Plus von 0,6% habe geglänzt und ein neues Hoch markiert, habe der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) den Handelstag relativ unverändert beendet. Auf der Gewinnerseite hätten sich hier insbesondere Werte aus dem Energiesektor (+3,3%) gefunden, aber auch der Finanzbereich (+2,8%) habe sich gestärkt gezeigt. Analog zu Europa seien Tech- und Gesundheitstitel schwächer gewesen, welche einen Abschlag von 0,9% bzw. 1,4% hätten hinnehmen müssen. Folglich habe der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Minus von 1,4% deutlich im roten Bereich gelegen. Zinsanhebungen, auch in Folge des erhofften schnelleren Endes der Pandemie, könnten den Technologiesektor stärker treffen, so die Befürchtung vieler Anleger.



Sowohl die negativen Vorgaben aus weiten Teilen Asiens als auch die vorbörslichen Indikationen für die europäischen Börsen würden heute Morgen einen schwächeren Handelsstart erwarten lassen. Quartalszahlen aus der ersten Reihe erwarte man heute keine.



Die Ölpreise hätten zugelegt, obwohl die OPEC+ beschlossen habe, die Fördermenge deutlich auszuweiten. Man sei der Meinung, dass die globale Ölnachfrage unter der Omikron-Variante kaum leiden dürfte. Der Goldpreis habe sich nach seinem Rücksetzer erholt. Unentschlossen habe sich der Bitcoin gezeigt, welcher den Tag bei rund USD 46.000 beendet habe und weiter einen Boden ausbilde. (05.01.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag ihre Gewinne ausbauen können und schlossen mehrheitlich im positiven Bereich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Omikron-Variante scheine bei den Anlegern immer mehr an Bedeutung zu verlieren. Eine ansteckendere, aber mildere Variante, so wie es einige Studien andeuten, könnte das Ende der Pandemie beschleunigen. "Stay-at-Home-Aktien" und ehemalige Pandemiegewinner seien demnach abverkauft worden, während Titel, die mehr unter der Krise gelitten hätten oder von Zinsanhebungen profitieren könnten, tendenziell zu den Gewinnern gezählt hätten.