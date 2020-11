Wien (www.aktiencheck.de) - An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten haben sich die Anleger am Donnerstag weitgehend mit Engagements zurückgehalten, weshalb es gestern nur wenig Bewegung und dünne Umsätze gab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gleichsam mit dem Energiesektor seien nach der jüngsten Rally gestern die Ölpreise von Gewinnmitnahmen betroffen gewesen, zumal es ungewiss sei, ob sich die OPEC-Staaten beim Treffen zu Wochenbeginn auf eine Verlängerung der aktuellen Förderkürzungen einigen könnten. Der Goldpreis (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) habe von der gestrigen Marktentwicklung nicht profitieren können und notiere weiterhin knapp über 1.800 USD je Feinunze.Am heutigen Freitag sei eine ähnlich ruhige Entwicklung zu erwarten: Zwar finde an der Wall Street ein verkürzter Handel statt, jedoch dürften viele Anleger den Feiertag für ein verlängertes Wochenende nutzen. Die Analysten der RBI würden für Europa einen leicht negativen Handelsstart erwarten. (27.11.2020/ac/a/m)