Günstige Aktienbewertungen seien aber noch kein Kaufargument. Aktien könnten lange Zeit billig sein - nicht zuletzt, wenn es wie jetzt gute Gründe für die niedrigen Bewertungen gebe. Das Entscheidende sei, wann andere Anleger ebenfalls zu dem Schluss kämen, dass europäische Aktien zu billig seien und zu kaufen beginnen würden. Wir gehen davon aus, dass wir uns diesem Zeitpunkt nähern, sodass die Bewertungen allmählich steigen werden, so die Experten von Danske Invest.



Es spreche vieles dafür, dass sich europäische Wirtschaftsdaten in den kommenden Monaten verbessern und ihren Tiefpunkt überwinden würden. Dazu würden die lockere Geldpolitik, aber auch eine niedrige Arbeitslosigkeit und steigende Löhne zählen, die den Privatkonsum stützen würden. Darüber hinaus sei bei europäischen Unternehmen das erwartete Gewinnwachstum für 2019 höher als bei US-Unternehmen.



Weitere Impulse dürften aus China folgen. Viele Exportunternehmen aus Europa hätten zuletzt durch den Wachstumsrückgang in China gelitten. Die chinesische Regierung habe jedoch eine Reihe von Initiativen ergriffen, um das Wachstum anzukurbeln. Das sollte auch einen positiven Effekt auf Europa haben. Sollten außerdem die USA und China im Laufe der kommenden Quartale ein Handelsabkommen treffen, würde dies ebenfalls sowohl die Wirtschaft in China als auch europäische Märkte weiter vorantreiben.



Sobald sich allerdings die allgemeine Auffassung verbreite, dass die Zukunft für Europa vielleicht doch nicht so düster sei, könne es möglicherweise zu einem so genannten Ketchup-Effekt für europäische Aktien kommen. Dann gebe es plötzlich viele Anleger mit einer Untergewichtung, die ihre Portfolios anpassen möchten.



Darüber hinaus hätten die niedrigen Bewertungen von europäischen Aktien einen interessanten Nebeneffekt, nämlich eine höhere Dividendenrendite, weil man als Anleger weniger für den Zugang zu den laufenden Dividendenausschüttungen der europäischen Unternehmen bezahle. Der Unterschied zwischen der Dividendenrendite von europäischen Aktien und der Anleihenrendite in Europa sei aktuell etwa so groß wie seit 100 Jahren nicht mehr. (01.04.2019/ac/a/m)







Kopenhagen (www.aktiencheck.de) - Kurz vor der Morgendämmerung ist es am dunkelsten. So lautet ein klassisches Sprichwort, das man Investmentstratege Lars Skovgaard Andersen von Danske Invest zufolge im Kopf haben sollte, wenn es um europäische Aktien geht.Europäische Aktien hätten bei vielen Anlegern über längere Zeit keine Beachtung gefunden. Zum einen seien sie im Verhältnis zu globalen Aktien günstig bewertet, zum anderen bereite die konjunkturelle Entwicklung in Europa derzeit keine allzu große Freude.Dennoch gebe es Gründe, weshalb sich der Blick auf europäische Aktien lohne. In den Aktienkursen sei bereits sehr viel Negatives eingepreist. Damit bestehe eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich die Situation von hier aus eher verbessere als verschlechtere.