Wulf Matthias, Vorstandsvorsitzender von Wirecard, sei inmitten der monatelangen Kontroverse um die Bilanzierungspraxis des Unternehmens zurückgetreten. Als offizieller Grund für das Ausscheiden seien persönliche Angelegenheiten genannt worden. Matthias bleibe im Vorstand, während Thomas Eichelmann die neuen Position übernehme. Die Wirecard-Aktie notiere über 40% unter dem im März 2018 ausgebildeten Allzeithoch.



Trotz der Proteste von Klimaaktivisten habe sich Siemens entschieden, die Vertragsbedingungen zu respektieren und Signalanlagen an australische Kohleminen zu liefern. Das Unternehmen habe gesagt, es sei rechtlich und wirtschaftlich unmöglich, vom Vertrag zurückzutreten, ohne gegen die treuhänderischen Pflichten zu verstoßen. Das Unternehmen habe jedoch gesagt, dass ein Nachhaltigkeitskomitee mitbestimmen solle, ob künftige Projekte gestoppt oder ausgeweitet würden.



Nach Angaben der Financial Times habe thyssenkrupp seine Anstrengungen verstärkt, um den Bereich Industrial Solutions zu verkaufen. Unter den Interessenten sollten sich chinesische Staatsunternehmen befinden. Der Bereich Industrial Solutions habe im vergangenen Jahr einen Verlust von 110 Mio. EUR verbucht.



Markus Steilemann, Geschäftsführer von Covestro, habe in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass sein Unternehmen weitere Wind- und Solarstromlieferverträge zur Versorgung seiner Fabriken in Deutschland anstrebe. Die Produktion von Covestro basiere fast vollständig (99%) auf Erdöl.



ANALYSTENREAKTIONEN:



Die Deutsche Börse (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) sei bei Jefferies mit "kaufen" bewertet worden. Das Kursziel sei auf 165,00 EUR festgelegt worden. (13.01.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien starteten die neue Woche höher, nachdem die chinesischen Indices heute früh stiegen, so die Experten von XTB.Bei der Eröffnung seien überall in Europa Gewinne zu beobachten gewesen. Die gute Performance sei auf die erwartete Unterzeichnung des Phase-1-Deals zurückzuführen. Der DAX habe allerdings in den ersten eineinhalb Stunden den größten Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Vorreiter seien die Technologie- und Industriewerte gewesen, während die Automobilhersteller am stärksten zurückgeblieben seien.Diese Woche könne als überschaubar betrachtet werden, wenn es um die deutschen Daten gehe. Die endgültigen VPI-Zahlen für Dezember würden am Donnerstag veröffentlicht, allerdings sollten sie keinen großen Einfluss auf die Märkte haben. Das Statistische Bundesamt werde jedoch am Mittwoch um 10:00 Uhr die BIP-Daten für das gesamte Jahr 2019 veröffentlichen. Es werde ein Wachstum von 0,6% erwartet, was eine deutliche Verlangsamung gegenüber den 1,5% im Jahr 2018 bedeute. 2019 sei ein schwieriges Jahr für die deutsche Wirtschaft gewesen, da das Verarbeitende Gewerbe in eine Rezession geraten sei. Allerdings hätten sich die Umfragewerte in letzter Zeit verbessert, was darauf hindeute, dass sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 verbessern könnte. Die Veröffentlichung werde wahrscheinlich größere Bewegungen bei EUR/USD als beim DAX verursachen.