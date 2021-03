Die USA würden von den Impulsen profitieren, die durch das jüngste Konjunkturprogramm in Höhe von 1,9 Billionen USD gesetzt worden seien. Es würden diesmal vor allem Geringverdiener profitieren und so sei davon auszugehen, dass ein Großteil der Gelder für Konsumausgaben verwendet werde. Gepaart mit der sukzessiven Öffnung des Landes nach den Lockdown-Beschränkungen könnte es so zu einem Konsum-Boom führen. Dieser gigantische Stimulus werde die US-Wirtschaft nach Schätzungen der OECD und auch der US-Notenbank (FED) in diesem Jahr um beeindruckende 6,5 Prozent wachsen lassen, so stark wie zuletzt in den 70er Jahren. Die neue US-Regierung wolle es dabei aber nicht belassen und arbeite bereits an einem riesigen Infrastrukturprogramm, das im Herbst beschlossen werden könnte.



Auch für China werde in diesem Jahr mit einem BIP-Wachstum von bis zu 8 Prozent gerechnet. Die OECD habe somit auch die Erwartungen an das Wachstum der Weltwirtschaft auf 5,6 Prozent und damit stark nach oben angepasst.



Der sich anbahnende Wirtschaftsboom werde sich, wie in der letzten Ausgabe thematisiert, auch in steigenden Preisniveaus wiederspiegeln. Vor allem in den kommenden Monaten sei durch den starken Anstieg der Energiepreise von den Tiefständen des letzten Jahres mit einem deutlichen Anspringen der Inflation zu rechnen. Die Notenbanken würden jedoch bereits signalisieren, dieses tolerieren zu wollen. So habe in dieser Woche die US-Notenbank ihren Kurs bekräftigt, die Zinsen bis ins Jahr 2023 auf geringem Niveau zu belassen und den Markt weiterhin durch Anleihekäufe mit Liquidität zu versorgen. Die Notenbanken könnten allerdings nur den kurzfristigen Zins aktiv steuern. Der langfristige Zins werde durch die Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer gebildet. Diese hätten die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen von 0,5 Prozent im letzten August auf aktuell 1,7 Prozent emporschnellen lassen.



Das hohe Tempo des Anstiegs sollte nicht aufrechterhalten werden und sich abflachen. Es bleibe jedoch grundsätzlich bei steigenden Zinsen. Häufig würden diese mit einem schlechten Umfeld für Aktien assoziiert, da Anleger bei steigenden Zinsen zunehmend attraktivere Anlagealternativen finden würden. In den letzten 25 Jahren sei dieser Zusammenhang so jedoch nicht festzustellen. Betrachte man die vier Phasen mit nachhaltig steigenden Zinsen, die durch ein positives Wirtschaftswachstum begleitet worden seien, so zeige sich, dass sich Aktien in diesen Phasen weiter sehr gut hätten entwickeln können. Daher würden die Analysten von einem grundsätzlich freundlichen Aktienmarktumfeld in diesem Jahr ausgehen.



Die Aktienmärkte hätten in den letzten Tagen neue Höchststände markiert. Auffällig dabei sei, dass die bisherigen Börsenlieblinge, wie beispielsweise Technologieaktien, trotz des positiven Marktumfeldes zur Schwäche neigen würden. Dies liege einerseits daran, dass mit steigenden Zinsen fundamentale Bewertungsmodelle einen geringeren "fairen" Unternehmenswert für Wachstumsunternehmen kalkulieren würden. Andererseits seien durch die Entwicklung im vergangenen Jahr viele Vorschusslorbeeren eingepreist worden und die Bewertungen seien erhöht. Auch steige der regulatorische Druck auf die großen Technologiekonzerne. Es sei aber auch falsch, jetzt in einen Abgesang auf den Sektor zu verfallen. Zu groß sei dafür das langfristige Innovations- und Wachstumspotenzial der Branche. Die Konsolidierungsphase könne aber noch anhalten.



Die Führung hätten unterdessen Unternehmen übernommen, die in den letzten Jahren überhaupt nicht sexy für Anleger gewesen seien. Banken, Energie- und Industrieunternehmen, die jahrelang wie Blei in den Regalen der Börsen gelegen hätten, würden gerade eine Renaissance erfahren. Die Bewertungen seien niedrig und die Sektoren würden von der zyklischen Erholung der Weltwirtschaft profitieren. Hinzu komme, dass einige Unternehmen, wie beispielsweise der größte deutsche Automobilkonzern, ihre Hausaufgaben erledigt hätten und nun mit neuen Zukunftsperspektiven Anleger in ihren Bann ziehen würden. Die Analysten würden erwarten, dass die Börsenphase für diese Unternehmen durchaus noch andauere, und ihre Engagements in diesem Bereich weiter verstärken. (19.03.2021/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die dritte COVID-19-Infektionswelle baut sich über Deutschland und Europa auf und wird den graduellen Lockerungskurs der letzten Wochen höchstwahrscheinlich stoppen, so Daniel Schär, CFA bei der Weberbank.Trotz dieser schlechten Nachrichten würden die Wirtschaftswachstumsprognosen weltweit nach oben angepasst, die Zinsen würden steigen und die Aktienkurse hätten zuletzt neue Höchststände markieren können.Kontinentaleuropa ächze erneut unter deutlich steigenden Infektionszahlen aufgrund der rasanten Ausbreitung der britischen Virus-Mutation. Es sei zu erwarten, dass ähnlich wie in weiten Teilen von Italien jüngst geschehen, auch in Deutschland die Zügel wieder gestrafft würden. Positiv hervorzuheben sei an dieser Stelle, dass trotz des desaströsen Starts der Impfkampagne die Wirkkraft der Impfungen jetzt schon sichtbar werde. Die Todeszahlen würden insgesamt deutlich langsamer als im Herbst 2020 steigen und die Risikogruppe älterer Menschen stecke sich bedeutend seltener mit dem Virus an. Das wecke Hoffnung auf eine deutliche Besserung der Lage mit steigenden Impfquoten und lasse sich in Ländern wie Großbritannien und den USA bereits erkennen.