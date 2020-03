Boston (www.aktiencheck.de) - Europa macht nur in einem Krisenmoment spürbare Fortschritte, so Elliot Hentov, Leiter des Policy Research EMEA bei State Street Global Advisors.



Bei aller Kritik an der Zögerlichkeit der europäischen Staats- und Regierungschefs und der bürokratischen Natur der Politikgestaltung des Kontinents habe Europa schnell reagiert. Darüber hinaus sei die Reaktion breit und aussagekräftig, was die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen des virusbedingten "Shutdowns" begrenzen dürfte. Mit Blick auf die Zukunft würden dadurch auch letztendlich die Erholung vom Virus und das künftige Krisenmanagement verbessert. Die Sorgen um die langfristige Finanzlage Italiens und der Teufelskreis der Staatsfinanzen sollten weniger akut werden, wenn wir den gegenwärtigen Krisenmoment verlassen, so Elliot Hentov von State Street Global Advisors weiter. (19.03.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.