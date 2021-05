Hamburg (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche werden die Schnellschätzungen der Markit-Einkaufsmanagerindices für die USA, einige Euro-Staaten und die Eurozone insgesamt besondere Beachtung finden so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Während in den USA eine Stagnation auf hohem Niveau erwartet werde, also weiter von deutlichen Produktionsausweitungen in nahezu allen Segmenten der Wirtschaft ausgegangen werden könne, dominiere in Europa vorerst weiter ein geteiltes Bild. Im Verarbeitenden Gewerbe sei die Stimmung der befragten Unternehmen schon seit Monaten sehr positiv. Insbesondere die exportabhängige Industrie brumme, vor allem aufgrund der Nachfrage aus China. Zudem dürfte die Exportnachfrage aus den USA in den kommenden Monaten weiter zunehmen, angesichts der auf Hochtouren laufenden und durch fiskalische Unterstützungen angefeuerten US-Volkswirtschaft. Einzig die deutlich zunehmenden Lieferengpässe bei vielen Vorprodukten und Rohstoffen, anhaltend knappe Transportkapazitäten sowie daraus resultierende teilweise extrem steigende Kosten könnten für eine leichte Abschwächung der expansiven Produktionserwartungen in der Industrie sorgen. Die Hoffnungen würden in Europa aber vor allem auf den besonders von den Einschränkungen der Corona-Lockdowns betroffenen Sektoren liegen. Schon im April seien die Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindices in Spanien, Frankreich und für die gesamte Eurozone erstmals seit dem Herbst 2020 wieder über die Expansionsschwelle von 50 Punkten gestiegen.



In Deutschland sei es aufgrund der Verlängerung der Lockdowns im Frühjahr zuletzt zu einem kleineren Rücksetzer gekommen. Nachdem aber Ende April vom französischen Staatspräsidenten Macron ein sukzessiver Lockerungsplan auch für die bestehenden Ausgangssperren sowie für den Einzelhandel, die Gastronomie und sogar kleinere Veranstaltungen bis Ende Juni angekündigt worden seien und zudem die Anzahl der neuen positiv getesteten Coronafälle stetig abnehme während die Impfquoten steigen würden, dürfte die Zuversicht der Unternehmen deutlich zulegen. Ähnliche Entwicklungen seien in einigen Regionen Spaniens und in Deutschland absehbar. Damit rücke die Aussicht auf eine breite und sehr deutliche Erholungsbewegung spätestens ab dem dritten Quartal in greifbare Nähe. Es sei zu hoffen, dass die bestehenden Impfstoffe auch gegen neu auftretende Varianten des Corona-Virus ausreichend wirksam seien. Kurzfristig bleibe damit die Pandemie und die Gefahr erneut notwendiger Shutdowns das größte wirtschaftliche Risiko. (18.05.2021/ac/a/m)





