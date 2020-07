In den USA sei der Datenkalender kommende Woche dünn - die wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag, an dem auch der Sammel-Frühindikator für Juni publiziert werde, seien neben einigen Immobilienmarktdaten die Highlights. Und in Asien würden sich die Blicke vor allem am Montag auf Japans Handelsbilanz und am Dienstag auf die Inflationszahlen, jeweils für Juni, richten.



München (www.aktiencheck.de) - Europa ist bei Anlegern derzeit wieder mehr gefragt, wie nicht nur die Kapitalflüsse seit einigen Wochen zeigen: "Während die Corona-Neuinfektionen in den USA weiterhin steigen und die Konjunkturerholung erst einmal pausiert, holt Europa auf", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.Er rechne daher in den kommenden Wochen mit weiter besseren europäischen Stimmungsdaten, während ihr zuletzt sehr positiver US-Trend unter den ausgeweiteten Lockdown-Maßnahmen leiden dürfte. Greil weiter: "Zusammen mit dem EU-Aufbaufonds dürfte das Europas Börsen erst einmal mehr unterstützen, allerdings sollte die Wall Street bei einem sich abzeichnenden Abebben des amerikanischen Corona-Problems schnell wieder aufholen."Bereits kommende Woche stünden mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Europa und die USA am Freitag wichtige Stimmungstests auf der Agenda. Hinzu komme am Donnerstag das deutsche Konsumklima und am Freitag das britische Verbrauchervertrauen, beides von der Nürnberger GfK erhoben. Besonders im Fokus stehe in Sachen Verbraucherstimmung das eurolandweite Vertrauen, das ebenfalls am Donnerstag anstehe.