Aarau (www.aktiencheck.de) - Die europäische Wirtschaft dürfte 2017 stärker wachsen als bisher angenommen, so die Analysten der Aargauischen Kantonalbank.Wenn sich die vorgenannten Entwicklungen 2017 einstellen, sollte auch der Arbeitsmarkt mehr Rückenwind erhalten und sollten sich infolgedessen die Verbraucher wieder ausgabenfreudiger zeigen. Insgesamt würden die Analysten mit einem BIP­Wachstum von 1,6% für 2017 rechnen. Die politische Entwicklung bilde aber weiterhin das größte Prognoserisiko. Die Analysten würden bei ihren Vorhersagen unterstellen, dass die Ergebnisse der in den nächsten zwölf Monaten anstehenden Wahlen in Europa nicht zur erneuten Infragestellung der Währungsgemeinschaft führen würden.An den Finanzmärkten seien zuletzt die Inflationserwartungen auch für die Euro­Zone deutlich gestiegen. Die Analysten würden ebenfalls mit einem Anstieg der Teuerungsrate im Laufe des ersten Quartals 2017 rechnen. Dies sei aber im Wesentlichen auf vorübergehende Basiseffekte zurückzuführen, weil die Inflationsraten in der ersten Hälfte von 2016 zeitweise negativ gewesen seien. Die Analysten würden bis Ende 2017 einen Preisanstieg von etwa 1,1% erwarten. Die EZB habe auch noch keinen Anlass gesehen, von ihrem quantitativen Lockerungskurs substanziell abzurücken. Allerdings lasse sich mittlerweile beobachten, dass auch bei den Währungshütern die Diskussion um die negativen Effekte ihrer geldpolitischen Maßnahmen zunehme. (Investment Strategie 1. Quartal 2017) (11.01.2017/ac/a/m)