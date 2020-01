Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem gestern die wichtigsten Börsen geschlossen blieben, deuten die vorbörslichen Indikatoren für die europäischen Märkte auf einen freundlichen Börsenstart in das neue Jahr hin, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Preis von Rohöl knüpfe an die starke Vorjahresperformance an und handle heute Morgen 0,3% höher. Ebenso leicht zulegen können habe der Goldpreis.Über die Weihnachtsfeiertage habe es datenseitig eher wenig zu berichten gegeben. Heute aber würden in einigen europäischen Ländern Markit PMIs der Industriesektoren für den Monat Dezember veröffentlicht. (02.01.2020/ac/a/m)