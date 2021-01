Bonn (www.aktiencheck.de) - In Europa werden diese Woche insgesamt 495 Firmen des STOXX 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) ihre Ergebnisse für das vierte Quartal und für das Gesamtjahr 2020 vorlegen, darunter auch zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen, die nur einmal im Jahr berichten, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research.



Die Analystengemeinde prognostiziere für die Unternehmen, die ihr Zahlenwerk vierteljährlich veröffentlichen würden, einen Gewinnrückgang in Höhe von rund 25 Prozent zum Vorjahr. Nach minus 16 Prozent im dritten Quartal wäre dies eine Verschlechterung. Hauptverantwortlich für diese düstere Prognose seien die Sektoren Energie mit minus 65 Prozent, Finanzen mit minus 47 Prozent und Industrie mit minus 24 Prozent. Da sich die Wirtschaft im vierten Quartal jedoch weiter erholt habe, dürften sich diese Prognosen wahrscheinlich als zu pessimistisch erweisen. Für die Marktreaktion sollte jedoch ohnehin entscheidender sein, wie sich die Unternehmen zu den verschärften Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, zu den steigenden Rohstoffpreisen sowie zu der seit dem 6. Januar stärkeren Entwicklung des US-Dollar äußern würden. Würden die Unternehmen die Euphorie dämpfen, könnten sich mit Kurskorrekturen Einstiegsmöglichkeiten bieten. (19.01.2021/ac/a/m)





