Euroland wachse auf einem breiten Länderfundament. Unter den vier großen EWU-Ländern weise derzeit Spanien (+0,7% qoq) knapp vor Frankreich (+0,6% qoq) das höchste Wachstum aus. Deutschland und Italien dürften ebenfalls zum Wachstum beigetragen haben. Die Daten seien zwar an Eurostat gemeldet, aber nicht veröffentlicht worden.



Das zeitgleich mit den Wachstumsdaten veröffentlichte Economic Sentiment der EU-Kommission für den Euroraum sei im Januar auf einen Stand von 114,7 Punkten (-0,6 Punkte) leicht gefallen. Es liege damit nur etwas unter dem Siebzehnjahreshoch aus dem Dezember 2017.



Das Economic Sentiment deute auf eine anhaltend gute konjunkturelle Entwicklung im laufenden Quartal hin. Die Analysten der DekaBank würden mit einem BIP-Zuwachs in Euroland von 0,6% qoq im ersten Quartal 2018 rechnen. (30.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der veröffentlichten vorläufigen Schnellschätzung von Eurostat konnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Euroland im vierten Quartal 2017 um 0,6% im Vergleich zum Vorquartal zulegen, so die Analysten der DekaBank.Damit habe die BIP-Entwicklung den Erwartungen der Mehrheit der Konjunkturbeobachter entsprochen. Das Wachstumsergebnis für das Gesamtjahr 2017 liege bei einem Plus von 2,5%. Dies sei das höchste Jahreswachstum seit zehn Jahren.