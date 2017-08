Für Deutschland werde die erste Schätzung erst in zwei Wochen veröffentlicht. Trotz des dynamischen Starts ins Jahr 2017 (+0,6% Q/Q) prognostizieren die Analysten der Nord LB für das Frühjahr eine nochmalige Beschleunigung des Aufschwungs auf mindestens +0,7% Q/Q. Neben einer merklichen Steigerung der Industrieproduktion habe auch der Einzelhandel kräftige Umsatzzuwächse verzeichnet, die auf einen hohen Wachstumsbeitrag vom privaten Konsum hindeuten würden.



Zudem dürfte im Frühjahr mehr investiert worden sein. Die anziehende Industriedynamik gehe auf die höhere globale Nachfrage zurück, was sich in gut gefüllten Auftragsbüchern widerspiegele. Der Arbeitsmarkt boome vor diesem Hintergrund weiter, im Juli sei die Arbeitslosenquote bei 5,7% geblieben. Auch in der Eurozone setze sich die kontinuierliche Verbesserung am Arbeitsmarkt fort. Nach ILO-Definition sei die Rate im Juni auf 9,1% (Deutschland: 3,8%!) gesunken, den niedrigsten Stand seit Februar 2009.



Der Konjunkturmotor in der Eurozone laufe rund. Allerdings befinden wir uns noch nicht im roten Drehzahlbereich, auch weil der Aufschwung vor allem einkommensbasiert und weniger kreditgetrieben ist, so die Analysten der Nord LB. Die Frühindikatoren würden zudem klare Wachstumssignale senden: Das von der EU-Kommission ermittelte Economic Sentiment habe im Juli auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren gelegen. Im zweiten Halbjahr dürfte das BIP der Eurozone in annähernd gleichem Tempo expandieren. Für das Gesamtjahr 2017 prognostizieren die Analysten der Nord LB ein BIP-Wachstum in Höhe von 2,0%, und auch im Folgejahr dürfte ein ähnlich robustes Wachstum erreicht werden.



Der Aufschwung gewinne zunehmend an Kraft und an Breite, die Outputlücke schließe sich allmählich. Dies setze die EZB unter Druck, von ihrem Pfad hin zu einer allmählichen Normalisierung der Geldpolitik zumindest nicht mehr abzuweichen. Einziger Wermutstropfen bleibe die aktuell noch geringe Inflation, wenngleich im Juli unter anderem höhere Lebensmittelpreise die Inflationsrate in Deutschland (1,5%) und in der Eurozone (1,3%) zumindest stabilisiert hätten. Allerdings seien diese Werte wie die Prognosen für die Jahre 2017 und 2018 weiterhin ein gutes Stück unter dem Zielwert der EZB. Dennoch würden die guten Konjunkturzahlen der EZB die beste Gelegenheit bieten, im Herbst den Einstieg in den Ausstieg aus der sehr expansiven Geldpolitik einzuläuten.



Der Konjunkturaufschwung in der Eurozone gewinne zunehmend an Dynamik und Breite. Mit einer BIP-Wachstumsrate von 0,6% Q/Q bleibe die europäische Wirtschaft robust gegenüber negativen externen Einflüssen (Brexit, Trump, geopolitische Risiken). Trotz der noch geringen Inflation stehe die EZB zunehmend unter Druck, einen Plan für die allmähliche Rückführung der geldpolitischen Stimuli spätestens ab 2018 vorzubereiten und möglichst marktschonend zu implementieren. Der Sintra-Schock habe das Dilemma der EZB verdeutlicht. Eine Straffung des monetären Umfelds durch stark steigende Kapitalmarktzinsen zusätzlich zum immer festeren Euro sei sicher das Letzte, was die Geldpolitiker rund um Mario Draghi gebrauchen könnten. (01.08.2017/ac/a/m)







