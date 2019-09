Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Konjunktur hat sich in Euroland im zweiten Quartal merklich abgekühlt, so Analysten der DekaBank.



Für das dritte Quartal würden die Indikatoren auf eine anhaltende Schwäche der wirtschaftlichen Entwicklung hindeuten. Allerdings handle es sich dabei nicht um einen freien Fall. Die Stimmungsindikatoren würden weiterhin eine geteilte Wirtschaft signalisieren. Während das Wirtschaftsvertrauen in der eher exportorientierten Industrie bereits tief im Krisenbereich liege, sehe es bei den mehr binnenwirtschaftlich orientierten Dienstleistern und den privaten Haushalten noch weit besser aus. Ein wichtiger Stabilisator für die Konjunktur in Euroland sei die sehr gute Arbeitsmarktlage. Die Arbeitslosenquote sei im Juni auf 7,5% zurückgegangen. Dies sei der niedrigste Stand seit fast elf Jahren.



Prognoserevision: Bruttoinlandsprodukt 2019 bzw. 2020:1,0% bzw. 0,8% (bisher: 0,8% bzw. 0,9%). (Ausgabe September / Oktober 2019) (10.09.2019/ac/a/m)



