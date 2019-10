Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäische Konjunkturdynamik hat sich im zweiten Quartal merklich verlangsamt und es gibt keine Hinweise, dass sich daran im dritten Quartal etwas ändert, so die Analysten der DekaBank.



Es gebe zwar vorsichtige Anzeichen für eine Stabilisierung der Stimmungslage von Unternehmen und Haushalten. Diese seien aber mit Zurückhaltung zu interpretieren. Denn das Kernproblem für Euroland, die deutsche Industrie, verharre weiter in der Rezession. Abgesehen davon halte sich die Binnenwirtschaft jedoch noch gut. Insbesondere die hervorragende Lage am europäischen Arbeitsmarkt stabilisiere die Konjunktur. Die Arbeitslosenquote in Euroland liege bei 7,4% und damit sehr nahe beim Allzeittief von 7,3% aus dem Jahr 2007. Die Unterschiede zwischen den Ländern seien nach wie vor sehr hoch. Während Deutschland mit einer Arbeitslosenquote von 3,1% den niedrigsten Wert aufweise, habe Spanien mit 13,8% die zweithöchste Arbeitslosenquote. (Ausgabe Oktober/November 2019) (15.10.2019/ac/a/m)





