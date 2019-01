Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Euro zeigte zum Ende der ersten (verkürzten) Handelswoche des neuen Jahres gegenüber den wichtigsten Währungen keine klare Tendenz, so die Analysten von Postbank Research.



Zum US-Dollar habe er trotz der starken US-Konjunkturdaten 0,2% zugelegt. Hingegen habe sich im Vergleich mit dem britischen Pfund ein Abschlag in Höhe von 0,8% auf 0,8970 GBP ergeben. Die zunehmende Risikofreude an den Finanzmärkten habe sich zwar wiederum in einer Aufwertung des Euro gegenüber dem japanischen Yen (+0,7% auf 123,37 JPY) widergespiegelt, nicht aber im Austauschverhältnis zum Schweizer Franken (-0,2% auf 1,1250 CHF). Im Vergleich zum 20. Dezember 2018 präsentiere sich der Euro damit im neuen Jahr gegenüber allen wichtigen Währungen zunächst schwächer. (07.01.2019/ac/a/m)

