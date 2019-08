Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach seiner jüngsten, teilweisen Stärke zeigte der Euro am Dienstag gegenüber den wichtigsten Währungen keine klare Tendenz, so die Analysten von Postbank Research.



Der Handelsstreit bleibe kurzfristig nach wie vor der Haupttreiber für die Wechselkurse am Devisenmarkt. Die US-Regierung habe China offiziell der Währungsmanipulation bezichtigt, welches seinerseits nach der massiven Abwertung der heimischen Währung Maßnahmen zur Stabilität des Wechselkurses ergriffen habe. Die Gemeinschaftswährung habe gegenüber dem US-Dollar in einer engen Spanne seitwärts gehandelt und sei bei 1,1187 USD aus dem europäischen Handel gegangen. Im Vergleich zum britischen Pfund habe der Euro entgegen dem Trend der vergangenen Tage nicht überzeugen können. Es habe sich ein Abschlag von 0,2% auf 0,9193 GBP zum europäischen Handelsschluss ergeben. Die etwas nachlassende Risikoaversion habe für eine festere Notierung zum Schweizer Franken (+0,5% auf 1,0942 CHF) gesorgt. Auch der EUR/JPY-Wechselkurs sei moderat um 0,3% auf 119,01 JPY gestiegen.

(07.08.2019/ac/a/m)



