Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Betrachtet man die Entwicklung des Euro vom Mittwochvormittag vor der Veröffentlichung des Protokolls der vergangenen Sitzung der US-Notenbank bis zum Ende der europäischen Handelszeit am gestrigen Donnerstag, wird deutlich, dass sich die Gemeinschaftswährung per saldo wenig verändert hat, so die Analysten der Deutschen Bank.



Natürlich könne man das FED-Protokoll als leicht falkenhaft interpretieren. Aber die impliziten Erwartungen für eine Zinserhöhung im März seien gemessen am CME FedWatch Tool nicht einmal um zwei Punkte auf rund 83 Prozent gestiegen. Aber auch dem Protokoll zur EZB-Ratssitzung vom 24./25. Januar seien keine wesentlichen Überraschungen zu entnehmen gewesen. Angefangen von dem Umstand, dass sich zwar einige Falken im EZB-Rat dafür ausgesprochen hätten, dass die konjunkturellen Umstände zumindest stark genug seien, das Commitment zu einer Erhöhung des quantitativen Lockerungsprogramm auch für den Fall einer konjunkturellen Verschlechterung fallen zu lassen. Bis hin zu der Bemerkung, dass es für eine Änderung der Kommunikation (hinsichtlich des Anleihekaufprogramms) noch zu früh sei.



Immerhin hätten die Mitglieder des EZB-Rates die Sorgen ihres Präsidenten Mario Draghi zur Euro-Entwicklung mit Blick auf die jüngsten Statements auf "internationaler Bühne" geteilt - gemeint sei wohl der Auftritt von US-Finanzminister Mnuchin im Januar in Davos gewesen, dessen Worte zu einer Aufwertung des Euro bis auf 1,25 geführt hätten. Auch dass der Euro eine Quelle der Unsicherheit sei, die beobachtet werden müsste, habe das Protokoll besagt. Auch dies seien keine überraschenden Statements gewesen, wären aber immerhin geeignet gewesen, den Euro unter Druck zu setzen. Genauso wie der hiesige ifo-Index, der hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Am Ende zeige sich der Euro innerhalb seines breiteren Aufwärtstrends in einer Konsolidierung zwischen 1,2210/15 und 1,2560 recht stabil. (23.02.2018/ac/a/m)





