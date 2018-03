Bonn (www.aktiencheck.de) - Angesichts nachlassender Sorgen in Bezug auf Italien präsentierte der Euro sich gestern gegenüber den wichtigsten Währungen auf breiter Front fester, so die Analysten von Postbank Research.



Die kräftigsten Zuwächse habe er dabei zum japanischen Yen auf 131,47 JPY (+0,8%) sowie zum Schweizer Franken auf 1,1645 CHF (+0,7%) verbucht. Das geringste Plus habe sich mit 0,3% gegenüber dem britischen Pfund auf 0,8932 GBP ergeben. Der EUR/USD sei um 0,6% auf 1,2400 USD geklettert. Neue Sorgen vor einem drohenden Handelskrieg würden hier heute Morgen keine wesentliche Rolle spielen. Der Euro notiere aktuell lediglich moderat über seinem Schlusskurs aus dem europäischen Handel vom gestrigen Abend. (07.03.2018/ac/a/m)





