Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag setzte sich die Jagd nach neuen Rekordhochs fort, nachdem der US-Finanzminister, Steven Mnuchin, verlautbarte, dass der Handelsdeal fertig ist und nach juristischer Prüfung schon Anfang Januar unterzeichnet wird, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump scheine die Märkte hingegen nicht allzu sehr zu kümmern, da vom republikanisch dominierten Senat nicht erwartet werde, Trump fallen zu lassen. An der Wall Street habe gestern dementsprechend eine euphorische Stimmung geherrscht. Alle drei wichtigen Indices hätten mit Allzeithochs schließen können. Dabei hätten der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zum sechsten und der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) zum siebten Mal in Folge ihre Höchstmarken geknackt. Beim Ölpreis habe es divergierende Entwicklungen gegeben: Brent sei weiter angestiegen und WTI habe stagniert. Unterdessen habe sich Gold kaum verändert gezeigt.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt und etwas zögerlicher als am Vortag präsentieren. Während Hongkong etwas fester notiere, würden sich Japan und China behaupten. Für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen ruhigen Start in den Tag hindeuten. (20.12.2019/ac/a/m)



