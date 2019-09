Der EuGH habe dazu eindeutig Stellung bezogen: Es seien alle Kosten anteilig zurückzuerstatten. Würde man die Rückerstattungsmöglichkeit allein auf laufzeitabhängige Kosten beschränken, entstehe für Kreditgeber der Anreiz, dass sie beim Vertragsabschluss höhere einmalige Zahlungen vorgeben würden, während die laufzeitabhängigen Kosten auf ein Minimum reduziert würden. Dass der Kreditgeber durch die Ermäßigung sämtlicher Kosten benachteiligt werden könnte, schließe der EuGH aus: Unter anderem hätten Kreditgeber bei vorzeitiger Rückzahlung ohnehin oft ein Recht auf finanzielle Entschädigung.



Die Entscheidung habe "große Auswirkungen" auf Österreich, heiße es beim Verein für Konsumenteninformation (VKI). "Bisher haben Banken in Österreich den Verbrauchern laufzeitunabhängige Kosten, wie etwa die Kreditbearbeitungsgebühr, bei vorzeitiger Kreditrückzahlung nämlich nicht zurückgezahlt", so Beate Gelbmann, Leiterin der Abteilung Klagen. Denkbar, aber noch zu überprüfen sei, ob sich daraus auch für die Vergangenheit Ansprüche der Kreditnehmer ableiten lassen würden. Die österreichische Regelung erwähne jedenfalls bei der vorzeitigen Kreditrückzahlung nur die laufzeitabhängigen Kosten. Gelmbann sehe daher nun den Gesetzgeber mit einer EuGH-konformen Klarstellung an der Reihe.



Frage auch für Versicherungen



Wie der EuGH in seinem Urteil (Rechtssache C‑383/18) anmerke, bestimme Art. 16 ("Vorzeitige Rückzahlung") der EU-Verbraucherkredite-Richtlinie, dass ein Kredit jederzeit ganz oder teilweise zurückgezahlt werden könne, und der Verbraucher dabei das Recht habe "auf Ermäßigung der Gesamtkosten des Kredits, die sich nach den Zinsen und den Kosten für die verbleibende Laufzeit des Vertrags richtet".



Denke man das Urteil weiter, seien am Ende auch die Kosten von Versicherungsverträgen betroffen, die als Voraussetzung für den Kredit verlangt worden seien - etwa gegenseitige Ablebensversicherungen von Lebenspartnern. Denn der EuGH weise in seinen Unterlagen ausdrücklich darauf hin, dass die Verbraucherkrediterichtlinie unter "Gesamtkosten" sämtliche Kosten verstehe, einschließlich der Zinsen, Provisionen, Steuern und Kosten jeder Art - ausgenommen Notargebühren -, die der Verbraucher im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag zu zahlen habe und die dem Kreditgeber bekannt seien; "Kosten für Nebenleistungen im Zusammenhang mit dem Kreditvertrag, insbesondere Versicherungsprämien, sind ebenfalls enthalten, wenn der Abschluss des Vertrags über diese Nebenleistung eine zusätzliche zwingende Voraussetzung dafür ist, dass der Kredit überhaupt oder nach den vorgesehenen Vertragsbedingungen gewährt wird", heiße es.

