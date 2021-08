Börsenplätze Etsy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Etsy-Aktie:

168,98 EUR +5,27% (04.08.2021, 16:26)



NASDAQ-Aktienkurs Etsy-Aktie:

198,335 USD +4,13% (04.08.2021, 16:11)



ISIN Etsy-Aktie:

US29786A1060



WKN Etsy-Aktie:

A14P98



Ticker-Symbol Etsy-Aktie:

3E2



NASDAQ-Symbol Etsy-Aktie:

ETSY



Kurzprofil Etsy:



Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) ist eine 2005 gegründete E-Commerce-Website für den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten, Vintage und Künstlerbedarf. Der Hauptsitz des US-Unternehmens befindet sich im New York. Das Angebot umfasst Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte, Spielzeug und anderes. Die Plattform ist besonders in den USA erfolgreich. Seit 16. April 2015 wird die Etsy-Aktie an der New Yorker Börse (NASDAQ) gehandelt. (04.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Etsy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Unternehmens Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) unter die Lupe.Die Etsy-Aktie habe sich zuletzt etwas unentschlossen präsentiert und notiere aktuell unter der wichtigen 200-USD-Marke. Heute nach Börsenschluss werde das US-Unternehmen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorlegen.Belastend auf Etsy hätten sich zuletzt die Q2-Zahlen von Amazon.com ausgewirkt. Der E-Commerce-Riese habe beim Umsatz die Erwartungen verfehlt und habe auch bei seiner Prognose die Anleger nicht überzeugen können. Das könnte ein deutliches Zeichen dafür sein, dass die Boomphase im elektronischen Handel langsam vorbei sei.Aufgrund der pessimistischen Prognosen halte es "Der Aktionär" für möglich, dass Etsy heute auf der positiven Seite überraschen könne. In jedem Fall seien hohe Kursausschläge nach oben wie unten wahrscheinlich. Die Etsy-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Etsy.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link